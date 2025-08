Incêndio de Ponte da Barca começa a ceder aos bombeiros. "Não podemos facilitar"

O incêndio em Ponte da Barca começou esta sexta-feira a ceder aos trabalhos dos bombeiros no terreno. As chamas consomem desde sábado passado área florestal do Parque Nacional Peneda-Gerês, tendo afetado mais de 5.700 hectares.

O fogo alastrou, nos últimos dias, para o concelho vizinho de Terras de Bouro, depois de começar perto da barragem do Alto Lindoso, em Ponte da Barca, durante a noite de sábado. Quase uma semana depois, o incêndio continua a ser combatido por 670 bombeiros, apoiados por 221 viaturas e 11 meios aéreos (dados da Proteção Civil às 14h30 desta sexta-feira).

"Não podemos facilitar, este incêndio já demonstrou que tem comportamentos próprios e imprevisíveis", indicou o comandante Marco Domingues, da Proteção Civil, acrescentando que esses comportamentos são "fruto da meteorologia, fruto da orografia, da própria combustibilidade, as dificuldades de acessibilidades".