Incêndios: IRA resgata das chamas centenas de animais

Centenas de animais foram resgatados nos incêndios que deflagraram em Portugal entre o fim de semana e quinta-feira, destacando-se o salvamento de ovelhas, coelhos, cães, gatos, galinhas, perus, periquitos e um burro, avançou a Intervenção e Resgate Animal.

Segundo a Intervenção e Resgate Animal (IRA), uma organização não-governamental, cinco equipas do IRA - duas do Porto e três de Lisboa -, resgataram com vida nos incêndios em Portugal registados nestes último seis dias 60 ovelhas, 19 cães, 16 gatos, 20 coelhos, 8 cabras, um burro e um número por determinar de galinhas, perus e periquitos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo o IRA, foram ainda registados "pelo menos 350 porcos mortos numa exploração suína num incêndio em Santarém".