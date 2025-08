Incêndios: Ministro visitou Arouca e prometeu “apoios rápidos”

Na próxima semana haverá novidades quanto ao apoio a dar às vítimas dos incêndios florestais, garantiu esta sexta-feira o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida.



Durante uma visita a Arouca, um dos concelhos mais afetados nos últimos dias pelos fogos florestais, o ministro prometeu rapidez, mas ainda não levou o “livro de cheques”.

“Na próxima semana, já, o Governo vai avaliar a situação e definir os termos do apoio. Não venho para aqui com o livro de cheques na mão para passar um cheque”, disse Castro Almeida, aos jornalistas.

O ministro da Economia explica que as prioridades são os agricultores, as empresas turísticas e as pessoas com casas afetadas pelos incêndios.

“Posso garantir que para os agricultores haverá apoios rápidos, para as empresas do turismo de habitação haverá um apoio específico a pensar no caso de Arouca e noutros casos que surjam e haverá uma atenção particular às pessoas que tenham as casas afetadas e não podem dormir nas suas casas.”