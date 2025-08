Incêndios: Proteção Civil preocupada com "episódio meteorológico bastante severo" nos próximos dias

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas podem chegar aos 44 graus na próxima semana.

No briefing diário da Proteção Civil, Miguel Silvestre disse que entre as 00h00 e as 19h00 foram registadas 61 ocorrências, "um decréscimo bastante significativo ao longo do dia de hoje e durante a noite".

"A esta hora temos uma situação muito mais estável e positiva do ponto de vista dos incêndios em curso", salientou.

"Operações vão ser bastante demoradas" em Ponte da Barca



Pelas 19h00 desta sexta-feira, havia há três ocorrências de maior preocupação: Lindoso (Ponte da Barca), Vila Verde e Moimenta da Beira.

No incêndio de Ponte da Barca, que deflagrou no sábado, 666 operacionais, 225 viaturas e seis meios aéreos combatem as chamas.