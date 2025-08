Portugal regista mortes em excesso nos últimos dias de julho

Portugal registou muitas mortes em excesso nos últimos dias de julho, uma semana marcada por muito calor, com grande parte do país sob aviso amarelo e perigo máximo de incêndio.

Segundo o "Jornal de Notícias", os dias 29 e 30 de julho contaram com 88 óbitos a mais face ao previsto. A maioria registou-se na região Norte e na faixa etária acima dos 85 anos.

Terça-feira - 29 de julho - foi o dia da semana com mais excesso, baixando ligeiramente na quarta-feira. Segundo a plataforma eVM, que vigia a mortalidade em tempo real, esta quinta-feira não houve mortalidade em excesso.

Neste ano, o país conta 31 dias com excesso de mortalidade, com o maior período a ocorrer entre os dias 30 de junho e 10 de julho.



As temperaturas vão voltar a aumentar a partir de domingo e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera deve ativar o aviso laranja em grande parte do país.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, o menos grave, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Além disso, acrescenta o IPMA, preveem-se "noites tropicais na generalidade do território", com temperaturas mínimas a variar aproximadamente entre 20 e 25 graus Celsius a partir de segunda-feira.