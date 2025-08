Quase metade dos lares fiscalizados pela Segurança Social estão ilegais

A fiscalização da Segurança Social detetou a existência de 1.605 lares em situação ilegal de 3.504 fiscalizados, entre janeiro de 2020 e junho de 2025.

Ao todo, 45% das instituições fiscalizadas não cumpriam a lei e operavam sem licença. Foram detetados, em média, 24 lares ilegais por mês.

Segundo estes dados, citados pelo Expresso, Portugal é dos países com os piores resultados e em sentido contrário com outros do sul da Europa

Muitos lares ilegais surgem em zonas rurais, devido ao isolamento dos mais velhos, e em locais onde as famílias têm mais dificuldades financeiras.

Cerca de 85% dos lares do setor lucrativo foram fiscalizados nos últimos cinco anos. Apenas 15% do setor social é que foi inspecionado.

Ao todo, a Segurança Social encerrou 128 instituições ilegais imediatamente.