Trabalhadores científicos criticam ausência de debate sobre extinção da FCT

A medida faz parte da reforma do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, aprovada na quinta-feira em Conselho de Ministros.

Frederico Gama Carvalho considerou, em declarações à Lusa, que a extinção da FCT e da Agência Nacional de Inovação (ANI) e a criação de uma nova entidade, a Agência de Investigação e Inovação, foi uma "iniciativa unilateral do Governo sem ouvir os representantes dos trabalhadores científicos" .

A extinção da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) padece do "pecado original" que é a ausência de debate com a comunidade científica, alerta o presidente da Organização dos Trabalhadores Científicos.

Reforma do Estado

O líder da Organização dos Trabalhadores Científicos afirmou também que ainda é cedo para se avaliar as consequências para o país desta decisão e lembrou que nesta área "existe uma situação de subfinanciamento e de precariedade laboral do pessoal investigador e docente do Ensino Superior".

"Estas são questões fundamentais que estão longe de se resolverem e que se têm agravado. Ao aumento do número de investigadores não tem correspondido o aumento dos fundos alocados às instituições que os abrigam", exemplificou.

Na quinta-feira, o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, assegurou, a propósito da extinção da FCT, que o financiamento da ciência será preservado, com financiamento a quatro anos que garanta estabilidade, previsibilidade e "a proteção do financiamento da investigação mais básica".

Na dependência do Governo, a FCT é a principal entidade que financia a investigação científica em Portugal, designadamente através de bolsas, contratos de trabalho, apoios diretos a instituições e projetos.