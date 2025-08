Vespas radioativas encontradas junto a lixo nuclear nos EUA

Um ninho de vespas radioativas foi encontrado na Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América (EUA) perto de lixo nuclear.

A descoberta foi feita por trabalhadores de um local de produção de componentes essenciais para bombas nucleares, num poste próximo de tanques onde é armazenado lixo nuclear líquido.

Segundo um relatório do Departamento de Energia dos EUA, o ninho das vespas tinha uma nível de radiação dez vezes superior aos limites das normas federais.

Os trabalhadores pulverizaram as vespas com inseticida, removendo-o de seguida como lixo residual. As autoridades locais verificaram que não sobrou nenhuma vespa viva.

De acordo com a análise feita no terreno, não há qualquer tipo de fuga de radioatividade, tendo o ninho ficado contaminado pelos resíduos naturais radioativos que existem naquela zona, devido à atividade operacional.

No entanto, o Savannah River Site Watch sublinha que o relatório está incompleto, por não apontar como é que o ninho poderá ter sido contaminado, e alerta que podem existir mais ninhos na área. Além disso, não ficou esclarecido que tipo de ninho é que foi encontrado no local.