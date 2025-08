Combate ao fogo em Ponte da Barca evolui "favoravelmente"

[notícia atualizada às 10h00]

O incêndio de Ponte da Barca, que lavra desde o último sábado, é nesta altura, a ocorrência mais significativa registada no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O fogo mantinha-se, pelas 8h10, e com duas frentes ativas, revelou hoje à Lusa fonte do comando sub-regional do Alto Minho.

A fonte não conseguiu identificar as localidades em que o fogo persiste.

Ainda segundo a mesma fonte, àquela hora estavam no combate às chamas 607 operacionais, apoiados por 201 viaturas e um meio aéreo.

O incêndio deflagrou há uma semana e já consumiu mais de seis mil hectares do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).