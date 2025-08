Detido na Amadora suspeito de vários crimes no país

Um homem de 27 anos, suspeito de vários crimes em diferentes zonas do país, e de em março ter tentado atropelar dois polícias, foi detido na Amadora, Lisboa, informou a PSP este sábado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a força policial adiantou que o homem encontra-se em prisão preventiva, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.

Segundo a PSP, o suspeito foi detido na noite de quinta-feira, em flagrante delito, depois de ter entrado e furtado objetos do interior da Escola Básica Conde da Lousã, na freguesia de Mina de Água, Amadora.

"Este suspeito tem causado um elevado alarmismo social na população e contribuído para a degradação do sentimento de segurança dos cidadãos da comunidade", frisou a PSP, na mesma nota.

A força de segurança acrescentou que o homem de 27 anos tem "um vasto histórico criminal" e é suspeito "de uma enorme vaga de crimes por todo o território nacional, entre os quais os crimes de roubo, furto em interior de estabelecimentos comerciais, furto em interior de viaturas, posse de armas proibidas, furtos de viaturas, tráfico de estupefacientes, ofensa à integridade física qualificada, resistência e coação sob funcionário e condução perigosa".

De acordo com a PSP, em março deste ano, aquando da fuga numa viatura furtada em Coimbra, o suspeito "embateu propositadamente contra duas viaturas policiais e tentou atropelar dois polícias".

Na quinta-feira as autoridades foram alertadas para o furto no interior de uma escola e intercetaram o homem quando este fugia a pé numa rua junto ao local do furto, depois de ter escondido objetos retirados do estabelecimento de ensino numa habitação abandonada nas imediações.

A PSP pormenorizou que o suspeito terá entrado na escola "através do método de escalamento, furtando diversos objetos pertencentes a educadoras daquela escola e encetado fuga pela janela da sala de aula".

"Foi ainda possível apreender mais elementos indiciários relacionados com outros furtos que o suspeito terá cometido no mesmo dia", revelou a força de segurança.