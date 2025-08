"Emigrante chama" sensibiliza quem regressa a Portugal para os perigos de incêndio

A iniciativa "Emigrante Chama", promovida pela Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), espalha-se, este fim-de-semana, pelos aeroportos e algumas fronteiras terrestres do país para sensibilizar os que regrssam a Portugal para os cuidados a ter para evitar incêndios.

Numa altura em que muitos emigrantes regressam a Portugal para férias, e em que o risco de incêncio se agrava devido às elevadas temperaturas, a coordenadora da delegação norte da AGIF, Cristina Azurara, esteve na manhã deste sábado no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, para "reforçar a mensagem" daquilo que os emigrantes "que nos visitam devem evitar fazer nestes períodos de altas temperaturas".

Evitar "fazer as queimas na limpeza da vegetação à volta das suas casas, evitarem lançar foguetes, fazerem fogueiras enquanto não estão autorizadas e não atirar biatas para o chão" são as mensagens transmitidas a quem regressa a Portugal este fim-de-semana.

Durante a manhã, esteve também presente na iniciativa a Secretária de Estado da Justiça, Ana Luísa Machado, que insistiu na necessidade de registar as propriedades na plataforma eBUPi: "Vai nos permitir conhecer exatamente a georreferenciação, ou seja, o desenho dos prédios, dos terrenos, e das matas".

A secretária de Estado reconhece que "que as pessoas estão muito preocupadas com os seus terrenos e com a sua propriedade", e que é necessário mostrar aos emigrantes que "quando regressam podem utilizar os meios ao seu dispor para fazer a identificação" das suas propriedades.

"Eu penso que o melhor a fazer é passar a palavra", diz Ana Luísa Machado, para "as pessoas terem consciência" de que podem contribuir para a "diminuição dos fogos florestais e dos incêndios".

Ao longo de toda a manhã, a Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais entregou panfletos e distribuiu autocolantes e lápis aos mais novos no terminal de chegadas do aeroporto do Porto. A agência fez-se acompanhar de uma mascote para ajudar a sensibilizar os mais novos para a causa: " No fundo, estamos a tentar colocar uma semente de consciência em cada criança para que essa semente cresça com a criança e no futuro ela não pratique comportamentos de risco", como remata Cristina Azurara.