Fogo em Ponte da Barca ativo com risco de reativações

O incêndio que há uma semana lavra em Ponte da Barca, em Viana do Castelo, mantém-se ativo devido aos pontos quentes que podem provocar reativações, disse o comandante Elísio Oliveira, com esperança de o "fechar" este sábado.

"Mantemos o incêndio como ativo. Com a rotação do vento temos alguns pontos quentes que podem provocar reativações complicadas. Vamos continuar o nosso trabalho para ver se ao dia de hoje conseguimos fechar o incêndio", disse o comandante regional de Lisboa e Vale do Tejo que está em Ponte da Barca a comandar as operações.

Num ponto de situação aos jornalistas, cerca das 13h20, Elísio Oliveira acrescentou que "os meios estão colocados no terreno", tanto por via terrestre como aérea.