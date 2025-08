Fogo em Sabrosa "completamente descontrolado" com várias estradas cortadas

A presidente da Câmara Municipal de Sabrosa descreve um cenário de "muita apreensão" e "muita angústia" para as próximas horas no combate ao incêndio na região, denunciando a falta de meios no local.

"Está completamente descontrolado, com várias frentes ativas, e não temos meios suficientes para o combate", afirmou Helena Lapa à Renascença, comparando os meios no terreno com o incêndio que, em meados de julho, também lavrou na região e chegou a contar com perto de 400 operacionais no terreno.

Às 21h15, estavam no local 281 operacionais, apoiados por 87 meios terrestres, de acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Em declarações aos jornalistas no local, o segundo comandante sub-regional do Douro anunciou que três bombeiros ficaram feridos sem gravidade durante o combate ao incêndio, tendo sido encaminhados para assistência no Hospital de Vila Real com queimaduras superficiais.

José Requeijo afirmou que as equipas terrestres foram colocadas em pontos estratégicos, nomeadamente em São Martinho de Anta e na zona industrial de Sabrosa. "Os meios terrestres estão bem colocados, estão a trabalho, esperemos que as próximas horas, até com o cair da noite, nos dê uma janela de oportunidade", referiu.

Em publicação nas redes sociais, a Câmara Municipal de Sabrosa anunciou o corte de três estradas ao trânsito devido ao incêndio que se alastrou ao concelho e que teve início em São Cibrão, Vila Real.