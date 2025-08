Fogo em Vila Real combatido por 166 operacionais e oito meios aéreos

O incêndio que lavra em São Cibrão, Vila Real, tem duas frentes ativas, uma a ceder aos meios e outra a arder com "média intensidade", mobilizando no combate 166 operacionais e oito meios aéreos, disse o comandante sub-regional do Douro.

A primeira indicação dada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) localizava o fogo em Anta, em Sabrosa, informação que foi depois corrigida para São Cibrão, freguesia de Andrães, no concelho vizinho de Vila Real.

Num ponto de situação feito pelas 17:00, o comandante sub-regional do Douro, Miguel Fonseca, disse à agência Lusa que o incêndio tinha duas frentes ativas, uma delas a ceder aos meios, enquanto uma outra ainda ardia com "média intensidade".

De acordo com o responsável, não havia populações em risco, com o fogo a lavrar em área de mato e de pinhal.

Os acessos no local são, segundo Miguel Fonseca, "razoáveis" o que está a permitir que os trabalhos "evoluam favoravelmente".