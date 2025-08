Fundação para a Ciência e Tecnologia atribuiu 1.550 bolsas de doutoramento

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) vai atribuir 1.550 bolsas de investigação para doutoramento, que representam um investimento de 133 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira a instituição.

De acordo com os resultados provisórios do Concurso para Atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento 2025, foram aprovadas 37% das 4.169 candidaturas recebidas.

Das 1.550 bolsas atribuídas, 1.000 são referentes à linha de candidatura geral de contexto académico e 550 resultam da linha de candidatura específica em ambiente não académico, que apoio doutoramentos desenvolvidos em colaboração entre a academia e outras entidades, incluindo empresas e administração pública.

"Face ao concurso anterior, são atribuídas mais 22% de bolsas na linha específica em ambiente não académico, em alinhamento com o aumento de 21,7% no número de candidaturas a esta tipologia de bolsas", refere a FCT em comunicado.

A atribuição das bolsas de doutoramento representa um investimento de 133 milhões de euros, suportado por verbas do Orçamento do Estado e, no caso de projetos elegíveis, por receitas provenientes do Programa Demografia, Qualificações e Inclusão do Fundo Social Europeu.

"Nesta edição, o processo de contratualização das bolsas passa a ser assegurado pelas instituições contratantes -- instituições do Sistema Científico e Tecnológico - que tiveram de se associar às candidaturas para a sua validação", acrescenta o comunicado.

As mais de quatro mil candidaturas foram avaliadas por 537 avaliadores, distribuídos por 38 painéis.

A maioria das bolsas aprovadas (83%) vão apoiar projetos de investigação realizados integralmente em instituições portuguesas, 16% das bolsas serão mistas e apenas 1% serão realizadas em instituições estrangeiras.

Um quarto das bolsas insere-se na área das Ciências Sociais, seguindo-se, entre as principais, as Ciências da Engenharia e Tecnologias (21%) e Humanidades (18%).

No caso das candidaturas específicas em ambiente académico, a maioria enquadra-se nas Ciências da Engenharia e Tecnologias (38%), seguidas das Ciências Médicas e da Saúde (21%) e Ciências Sociais (13%).

Os resultados finais do concurso serão divulgados até ao início do mês de novembro e as bolsas aprovadas terão início no primeiro dia do mês a indicar pelo candidato na contratualização, entre 01 de setembro e 01 de agosto.

"Sempre que a contratualização ocorra em momento posterior ao do início dos trabalhos de investigação financiados pela bolsa, haverá lugar ao pagamento retroativo das bolsas", esclarece a FCT.