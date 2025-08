Incêndio em Ponte da Barca arde com "grande intensidade", mas sem casas em risco

A situação dos incêndios no país está esta noite mais calma, com Arouca dominado, Vila Verde "com bom prognóstico", e Ponte da Barca a suscitar maiores preocupações, embora sem casas em risco, disse fonte da Proteção Civil.

Ainda assim, segundo o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nestes três palcos de operações estão envolvidos um total de 1148 operacionais e 401 veículos. .

Em Arouca, o fogo já "está dominado", mas ainda mobiliza 413 operacionais e 151 viaturas.

Quanto a Vila Verde disse que, das três frentes de incêndio inicialmente ativas, duas já estão extintas, e apenas uma está ativa, mas com "bom prognóstico" para esta noite, esperando-se "o domínio deste setor" do fogo.

Já o incêndio de Ponte da Barca continua com "uma frente ativa a arder com grande intensidade", adiantou o responsável da Proteção Civil, acrescentando que se trata de uma zona de difíceis acessos. .

"Neste momento há algumas infraestruturas, como armazéns" próximos, "mas habitações não", garantiu. Porém, é o único fogo que continua a ser "preocupante", admitiu.

Por isso, estão envolvidos no combate a este incêndio de grande dimensão, que começou no passado domingo em Ponte da Barca e chegou esta semana ao concelho de Terras do Bouro, 630 operacionais e 34 veículos, adiantou o comandante.

Assegurando que o trabalho feito pelo grupo de operacionais que foram colocados na quinta-feira por via aérea em zonas inacessíveis por terra neste fogo "foi muito eficaz", mas o trabalho de combate é "muito difícil".

Para esta noite, não está previsto nenhum reforço de meios em nenhum destes incêndios, pela Proteção Civil, referiu.