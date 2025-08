Incêndios e calor colocam Portugal em alerta até quinta-feira: o que é proibido e o que não é?

O Governo anunciou este sábado uma situação de alerta para todo o território continental, devido à onda de calor prevista para a próxima semana e ao risco de incêndio associado.

O estado vai iniciar-se na meia-noite deste domingo, dia 3 de agosto, e terminar às 23h59 de quinta-feira, dia 7 de agosto, resultando na implementação de medidas de carácter excecional, justificadas pelo agravar do risco de incêndios para este período.

Em declaração ao país, a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, avisou que a "próxima semana será difícil" e que o dispositivo de combate a incêndios será "reforçado" com mais vigilância, patrulhamento e fiscalização por parte da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública e das Forças Armadas.

Num comunicado divulgado horas depois, o Governo explica que a decisão acontece após a elevação do estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de resposta ao risco de incêndio, previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em grande parte do território continental.

Assim, entram em vigor as seguintes proibições: