Rabo de Peixe pôs Marcelo a conduzir um barco de pesca e a beber "minis" ao balcão

A vila piscatória de Rabo de Peixe recebeu o Presidente da República pondo-o a conduzir um barco de pesca pelo Atlântico e a beber "minis" nos balcões e mesas dos cafés da vila, onde até deu para discutir o futebol nacional.

O Presidente da República começou a tarde do penúltimo dia da visita aos Açores na vila piscatória de Rabo de Peixe, em São Miguel - depois de uma breve ida à Igreja do Bom Jesus - pondo-se nos pés de uma fatia importante da população da zona: os pescadores.

A bordo de um barco de pesca, assumiu rapidamente o controlo da embarcação e conduziu a comitiva por uma curta viagem pelo oceano que banha a ilha açoriana.

Depois de se pôr nos pés de quem lá vive, pôs-se nos seus braços, passando pelas ruas da vila, abraçando e distribuindo beijos por quase todos por quem passava. A reação era de espanto pela presença do chefe de Estado, mas houve mesmo quem fosse ao extremo de venerar Marcelo, com um dos locais que o abordou que, de tanto espanto, fez várias vénias e a beijar a mão ao chefe de Estado.

E foi nas ruas de Rabo de Peixe que Marcelo encontrou a primeira de duas paragens em cafés da vila. No "snack-bar" Cais do Porto, ao balcão, o Presidente sentou-se com vários jovens rabo-peixenses, onde a conversa durou vários minutos e passou por diversos assuntos, com especial foco no futebol.

O braguista Marcelo Rebelo de Sousa foi trocando argumentos com jovens aficionados de outros clubes grandes do panorama futebolístico português, para depois se interessar por um jovem futebolista de um clube da região, que participava na conversa para enaltecer os feitos da sua ainda curta carreira.

A acompanhar, a pintar o balcão do café, dezenas de cervejas ("minis") de uma famosa marca nacional, que, a pedido do Presidente, foram substituídas por garrafas de uma cerveja são-miguelense.

A presença, que surpreendeu ao início, normalizou-se com o desenrolar da conversa, mas viria ouvir-se da boca de um cliente recém-chegado uma frase exemplificadora da surpresa de ver Marcelo por aqueles lados: "O Presidente deve ser meio maluco para vir aqui", disse o local.

Para não só o Cais do Porto ter direito à visita da mais alta figura do Estado, Marcelo ainda se sentou à mesa do "snack-bar" O Telmo com José Manuel Bolieiro e o presidente da Junta de Rabo de Peixe para distribuir mais cumprimentos entre os que entravam.

No fim, ainda houve espaço para uma lembrança física da tarde agitada passada na vila piscatória: um cachecol do Clube Desportivo de Rabo de Peixe, que Marcelo levaria ao pescoço para a viatura oficial.

A visita encerrou a tarde em São Miguel, no terceiro dia da viagem do Presidente da República aos Açores, que passou, de manhã, também na ilha Graciosa. Este domingo, está agendada uma ida a Santa Maria e a São Jorge, para fechar a visita ao arquipélago.