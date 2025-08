Sintra fecha parques e monumentos após situação de alerta do Governo para os incêndios

A Câmara de Sintra anunciou este sábado o encerramento do Parque e Palácio Nacional da Pena, Convento dos Capuchos, Parque e Palácio de Monserrate, Castelo dos Mouros e Quinta da Regaleira, após o anúncio da situação de alerta pelo Governo.

No comunicado, a autarquia da Área Metropolitana de Lisboa esclarece que o aviso vigora entre as 00h00 de domingo e as 23h59 de quinta-feira e, à proibição de acesso, circulação e permanência em espaço florestal, acresce ainda o encerramento de monumentos Parque e Palácio Nacional da Pena, Convento dos Capuchos, Parque e Palácio de Monserrate, Castelo dos Mouros e Quinta da Regaleira.