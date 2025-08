Sismo de magnitude 5.3 na ilha de São Miguel, nos Açores

Um sismo de magnitude 5.3 na escala de Richter foi sentido este sábado com epicentro a cerca de 130 quilómetros da ilha de São Miguel, nos Açores.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo aconteceu a uma profundidade de 10 quilómetros e é considerado de Grau III/IV, na escala de Mercalli modificada, para as freguesias de Fajã de Baixo, Ponta Delgada (São Pedro) e Vila Franca do Campo (São Pedro).

O alerta foi dado pelas 16h41 locais (17h41 em Lisboa).

O abalo foi ainda sentido, com menor intensidade nas freguesias de Fajã de Cima e Feteiras.

O IPMA regista ainda um novo sismo de magnitude 3.2 às 17h52 locais (18h52 em Lisboa), com epicentro ao lado do primeiro sismo.

Em reação ao sismo, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro garantiu que o mesmo não provocou danos ou vítimas.

"Não temos nenhum registo de qualquer dano, nem material, nem há qualquer situação de alarme pessoal relativamente às populações que sentiram", garantiu José Manuel Bolieir, à margem da visita que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a efetuar aos Açores.