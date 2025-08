Sismo de magnitude 5.3 na ilha de São Miguel, nos Açores

Um sismo de magnitude 5.3 na escala de Richter foi sentido este sábado com epicentro a cerca de 130 quilómetros da ilha de São Miguel, nos Açores.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo aconteceu a uma profundidade de 10 quilómetros e é considerado de Grau III/IV, na escala de Mercalli modificada, para as freguesias de Fajã de Baixo, Ponta Delgada (São Pedro) e Vila Franca do Campo (São Pedro).

O alerta foi dado pelas 16h41 locais (17h41 em Lisboa).

O abalo foi ainda sentido, com menor intensidade nas freguesias de Fajã de Cima e Feteiras.

O IPMA regista ainda um novo sismo de magnitude 3.2 às 17h52 locais (18h52 em Lisboa), com epicentro ao lado do primeiro sismo.