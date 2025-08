Suspeito de homicídio em Belas fica em prisão preventiva

O homem, de 38 anos, suspeito de um crime de homicídio na freguesia de Belas, em Sintra, ficou em prisão preventiva, adiantou à Lusa fonte oficial da Polícia Judiciária (PJ).

O suspeito da morte de um homem, de 50 anos foi detido na quinta-feira e mantém-se em prisão preventiva, segundo disse a PJ à Lusa.

Este crime ocorreu na sequência de conflitos anteriores, mantidos entre o agressor e familiares da vítima.

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira, na freguesia de Belas, em Sintra, distrito de Lisboa, junto à residência do suspeito de homicídio, "na sequência de uma altercação entre os dois homens, culminando com agressão fatal, através da utilização de arma branca", informou, na altura, o órgão policial responsável pela investigação criminal.

Depois de ter fugido do local onde, o suspeito do homicídio foi identificado, localizado e detido na quinta-feira pela PJ, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.