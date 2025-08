"Altas temperaturas podem levar a aumento de mortalidade", avisam médicos

Cinco distritos do norte do país vão estar em aviso vermelho devido às temperaturas elevadas a partir da manhã desta segunda. Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso até às 18 horas de terça-feira, com os termómetros perto dos 40º C. O resto do território também está sob avisos e apenas o Algarve escapa a esta vaga de calor. Face a esta subida das temperaturas, médicos alertam para um possível aumento da taxa de mortalidade e defendem que é necessário proteger a população mais vulnerável, como as crianças, os idosos e os doentes crónicos. À Renascença, o Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP) admite que estes dias, “são de risco para os indivíduos mais vulneráveis", defendendo que "é preciso planear as atividades para que não estejam particularmente expostos ao calor e que é preciso reforças a ingestão de água”.

Bernardo Gomes sublinha que é preciso “formatar a vida para evitar-se a temperatura exterior, nomeadamente entre as 11 da manhã e as 5 da tarde”. Nestas declarações à Renascença, este médico de saúde pública diz que os próximos dias, com altas temperaturas, podem levar a um aumento de mortalidade, porque “passámos por uma fase quente e vamos passar por outra com temperaturas bastante elevadas e com temperaturas mínimas também muito altas, o que faz com que em termos orgânicos, nós tenhamos uma maior dificuldade em suportar estes fenómenos”. Bernardo Gomes alerta para os sintomas que exigem ajuda médica, como fadiga, cansaço extremo, confusão em termos de discurso e falta de reação”, sintomas que significam que “o organismo já não está a funcionar da forma devida”, conclui o presidente da ANMSP.