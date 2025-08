Cinco distritos em alerta vermelho entre segunda e terça-feira devido ao calor

Cinco distritos do continente vão estar sob aviso vermelho entre segunda e terça-feira, devido ao tempo quente, anunciou esta madrugada o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 6h00 de segunda-feira e as 18h00 de terça-feira, de acordo com o IPMA.

Entre as 9h00 deste domingo e as 6h00 de segunda-feira, estes cinco distritos estão sob aviso laranja e, até lá, está acionado o alerta amarelo.

Ainda de acordo com o IPMA, os restantes distritos estão com avisos laranja e amarelo, variando nos dias entre hoje e terça-feira.

O aviso vermelho é o mais elevado na escala utilizada pelo IPMA e representa uma situação meteorológica de risco extremo, enquanto o laranja, o segundo mais grave, é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Portugal continental entrou hoje em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio nos próximos dias.

“Face ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam um risco significativo de incêndio rural, o Governo decidiu declarar situação de alerta em todo o território continental”, anunciou no sábado a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, numa declaração ao país, sem direito a perguntas.

A situação de alerta entrou em vigor às 0h00 e prolonga-se até às 23h59 de quinta-feira, 7 de agosto.

Os quatro principais incêndios a lavrar em Portugal continental estavam por volta das 4h45 a ser combatidos por 978 operacionais apoiados por 325 viaturas.

De acordo com o portal da ANEPC, a essa hora, no fogo de Ponte da Barca encontram-se 523 operacionais auxiliados por 174 meios terrestres, nos dois de Vila Real (Torgueda e São Cibrão) estavam um total de 386 operacionais e 128 veículos e no de Celorico de Basto 69 operacionais apoiados por 23 meios terrestres.

Estes são os maiores fogos incluídos pela Proteção Civil na lista de incêndios rurais em curso (ainda não dados como dominados/em resolução) de entre as denominadas “ocorrências significativas”, assim descritas pela duração ou pelo número de meios envolvidos.