Dois mortos em colisão no IP3 em Santa Comba Dão

A circulação automóvel no Itinerário Principal 3 (IP3), em Santa Comba Dão, foi retomada às 13h28, depois de ter estado interdita devido a uma colisão frontal que provocou dois mortos.

O embate entre as duas viaturas aconteceu em Cabecinha de Rei, no concelho de Santa Comba Dão, pelas 08h57, e as vítimas mortais são um homem de 61 anos e uma mulher de 59 anos, um casal que circulava num carro com matrícula francesa, adiantou à Lusa a GNR de Viseu.

A colisão entre as duas viaturas ligeiras, numa reta de duplo traço contínuo, resultou em uma outra vítima em estado grave, um homem de 43 anos.

O ferido grave, transportado para o Hospital de Viseu, viajava com a família numa viatura de matrícula suíça.

A mulher, de 42 anos, e os filhos, de 12 e 14 anos, são os três feridos ligeiros que resultaram do acidente.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no socorro estiveram envolvidos 28 operacionais e nove viaturas.

[notícia atualizada às 15h49]