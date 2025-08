Encontro Mundial de Escuteiros queima os últimos cartuchos no Palácio de Cristal

A 16ª World Scout Moot termina este domingo com uma cerimónia nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto. O evento que teve início no dia 25 de julho no Parque Papa Francisco em Lisboa, e que percorreu vários pontos do país, repousando durante quatro dias em Cortegaça, em Aveiro, termina a jornada na cidade do Porto.

Para marcar o encerramento desta iniciativa, a Ministra da Cultura falou aos mais de seis mil jovens que se juntaram para encerrar esta iniciativa. Entre 110 nacionalidades diferentes, vindas de todo o mundo, "diferentes culturas não foram um problema", referiu Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura, "porque o que nos uniu é muito maior do que o que nos separa".

O que une os jovens, como referiu a ministra no seu discurso comemorativo, é o "desejo de formar um futuro construído em justiça, inclusão e paz". Balseiro Lopes deixa ainda palavras de esperança para que a diversidade seja interpretada "como um valor, em vez de um obstáculo".

Duarte Simões é um dos jovens que acpompanhou todo o Moot.

Para ele, ser escuteiro é um sentimento "especial", mas que é difícil de explicar por palavras". O jovem de 18 anos diz que são "estas atividades internacionais" que retratam o que é ser escuteiro. Foi durante estes dias que trabalhou para que os colegas internacionais conhecessem a cultura portuguesa.