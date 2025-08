Festas em Marinhais antecipam fogo de artifício 30 minutos para fugir à proibição do Governo

O Governo anunciou o estado de alerta a iniciar-se a partir da meia-noite e, para fugir às proibições, a organização das Festas de Marinhas, uma vila no concelho de Salvaterra de Magos, anunciou a antecipação do fogo de artifício em meia hora.

Numa publicação no Facebook, a Comissão de Festas refere que "devido ao alerta vermelho emitido pelo Governo", a sessão de fogo de artifício, originalmente agendada para as 00h00, foi antecipada para as 23h30.

Nos comentários, os próprios moradores falam em "falta de civismo" e em "desrespeito", perante uma medida que tem como objetivo a prevenção de incêndios.

Entre as proibições relacionadas com o estado de alerta está, precisamente a pirotecnia: "Proibição da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas", como refere o comunicado do Governo divulgado este sábado.