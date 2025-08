Fogo em Vila Real ameaça três aldeias, autarca denuncia "mão criminosa"

O fogo que teve início na Serra do Alvão estão a ameaçar três aldeias do concelho de Vila Real, com três frentes ativas ainda fora de controlo que já se alastraram ao concelho vizinho de Mondim de Basto.



À Renascença, o autarca Alexandre Favaios fala de "mão criminosa" nos incêndios dos últimos dois dias, depois de um primeiro fogo que deflagrou em São Cibrão na sexta-feira à noite e já está em fase de resolução.

Um outro, que começou na localidade de Sirarelhos, é o que preocupa mais, ameaçando as aldeias de São Miguel da Pena, Quintã e Gontães.

"Estas localidades inspiram maior cuidado e os meios estão posicionados. São aldeias que têm à sua volta uma mancha florestal particularmente significativa e isso traz exigências acrescidas", afirma o presidente da Câmara Municipal de Vila Real.

Até ao momento, avança o autarca, "nenhuma habitação" foi afetada, não existindo também vítimas dos fogos a registar. Alexandre Favaios destaca o "enormíssimo trabalho" dos operacionais no terreno. No entanto, não deixa de apontar o dedo à "mão criminosa" destes fogos.