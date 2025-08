Homem de 45 anos morre na praia dos Pescadores em Silves

Um homem de 45 anos morreu, no sábado, na zona do canal de pesca da praia dos Pescadores, no concelho de Silves, desconhecendo-se as causas do acidente, anunciou este domingo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado às 20h24 de sábado, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Portimão, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), pertencente ao INEM, e da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Silves.

"À chegada ao local, constatou-se que a vítima tinha sido retirada da água em paragem cardiorrespiratória e que se encontrava um médico na zona, que iniciou de imediato as manobras de reanimação até à chegada dos elementos da VMER, que deram continuidade às mesmas", refere a AMN em comunicado.

Apesar das diversas tentativas de reanimação, não foi possível reverter a situação, tendo o auto de verificação do óbito sido elaborado pelo médico da VMER.

O corpo foi transportado pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal do Barlavento Algarvio, após contacto com o Ministério Público, adianta a AMN, acrescentando que o Comando Local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.