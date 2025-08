Incêndios. Trinta pessoas aconselhadas a sair de casa na aldeia de Vila Cova em Vila Real

[notícia atualizada às 13h35 com novas informações obtidas junto de fonte da GNR]

Trinta pessoas residentes na aldeia de Vila Cova, no Alvão, foram aconselhadas a saírem de casa e a procurarem um local mas seguro na aldeia.

A informação foi avançada à Renascença cerca de 13h30 por fonte da GNR.

Um casal foi mesmo obrigado a deixar a casa de habitação, face à ameaça das chamas.

O vento forte empurrou o incêndio que lavra a serra do Alvão para a aldeia de Vila Cova, onde as equipas de bombeiros foram posicionados para proteger as habitações, disse o presidente da Câmara de Vila Real.

“Houve uma propagação muito rápida, influenciada pelos fortes ventos que se fizeram sentir. Neste momento os meios estão posicionados para proteger as casas nas imediações da aldeia. Vamos acompanhar a evolução deste cenário”, afirmou Alexandre Favaios à agência Lusa.

O autarca repetiu que o vento forte que se faz sentir na serra do Alvão está a dificultar o combate e adiantou que foi pedido, de forma preventiva, a alguns residentes para saírem das casas mais próxima da área florestal.

Este fogo começou pelas 23h34 de sábado na zona de Sirarelhos e evolui para a zona de Gontães e Vila Cova e, segundo a Proteção Civil, para o local estão mobilizados 114 operacionais, 32 viaturas e oito meios aéreos.

Carlos Manuel Lopes Dias, do conselho diretivo de Vila Cova e Mascoselo, disse estar preocupado com o incêndio que se aproximou da aldeia, salientando que a floresta “está a ser completamente destruída”.

“Destrói tudo quanto nós construímos”, salientou, explicando que se trata de uma área mista, com muito pinhal, na qual tem sido feita um grande investimento, pelo que pediu ajuda do Governo.