Mais de 90 fogos em Portugal combatidos por cerca de 1.980 operacionais

Em São Cibrão, no Douro, estavam 288 homens, 98 veículos e um meio aéreo, enquanto em Torgueda o socorro está a cargo de 85 operacionai s, 25 veículos e um meio aéreo.

Aqui, em Vila Cova, as pessoas das casas limítrofes foram aconselhadas a sair para o centro da aldeia.

Mais de 1.980 operacionais, apoiados por 616 meios terrestres e 22 meios aéreos, estavam este domingo, pelas 14h30, a combater 90 incêndios em Portugal continental, com destaque para o fogo de Vila Real, de acordo com o "site" da Proteção Civil.

O incêndio que começou no sábado em São Cibrão, Vila Real, e se estendeu a Sabrosa, permanece com pontos quentes, mas sem fogo ativo, disse o segundo comandante sub-regional do Douro, num ponto de situação aos jornalistas, em Sabrosa, cerca das 13h00.

"Começamos a ter o perímetro todo consolidado e sem chama ativa, ainda não estando completamente dominado. A grande percentagem está em rescaldo. Há pontos quentes, não temos fogo ativo", disse José Requeijo sobre um fogo que na noite de sábado obrigou a retirar pessoas de casa, nomeadamente de um lar de idosos que foi evacuado.

Outro incêndio que gerou muitas preocupações foi o de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, dado como dominado este domingo pelas 10h45, após nove dias de fogo ativo.

Este incêndio deflagrou há uma semana e já consumiu mais de seis mil hectares do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).

"Há previsão de vento ao final da tarde. Neste momento corremos o risco de, a todo o momento, ter uma reativação. Por isso mantemos os meios no teatro de operações. Há locais de difícil acesso onde não temos como colocar operacionais", disse aos jornalistas o comandante da Proteção Civil, Elísio Oliveira, cerca das 13h30.