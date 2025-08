Quatro fogos separados por 30 km em Vila Real, autarca fala em "ataque ao território"

Com o fogo que lavrou durante uma semana em Ponte da Barca a ser dado como dominado, os quatro incêndios que preocuparam este domingo ficavam todos separados por menos de 30 quilómetros - três no distrito de Vila Real e um em Celorico de Basto, no distrito de Braga.

Ao todo, segundo a página da Proteção Civil, estavam no terreno pelas 23h20 mais de 900 operacionais e 286 meios terrestres, com o fogo mais antigo, o que começou em São Cibrão e se alastrou a Sabrosa a estar em fase de resolução.

Em declarações aos jornalistas esta tarde, o autarca de Vila Real, Alexandre Favaios, afirma que está em causa um "ataque" ao território, com fogos em Sirarelhos, que deflagrou por volta da meia-noite e é o que inspira mais cuidados, e em Torgueda, junto à A4, que deflagrou na noite de sábado, que entretanto está em fase de resolução.

"Aquilo a que estamos a assistir é claramente a um ataque ao nosso território. Depois de ontem, às 14:30 da tarde, ter surgido uma primeira ignição em São Cibrão, que entretanto se deslocou para o concelho vizinho de Sabrosa, tivemos às 20h00 da noite uma outra em Mondrões e tivemos depois às 23h00 esta sem Siralhelhos", afirmou o autarca, que anunciou ter solicitado "de forma preventiva a retirada de algumas pessoas das suas habitações".

Durante a noite, segundo a CNN Portugal, um homem foi detido por suspeita de fogo posto no concelho. A detenção foi feita pela GNR, tratando-se de um cidadão estrangeiro que foi visto, por diversas vezes, por populares a rondar locais onde deflagraram focos de incêndio na zona da Campeã.

Alexandre Favaios esclareceu que "não existem habitações em perigo", mas que a decisão foi tomada devido à "velocidade de propagação" das chamas e do vento, que fez o fogo aproximar-se de habitações em Vila Cova.

"São essas [frentes] claramente as que nos preocupam mais. Aquilo que nós pedimos é que as autoridades, naturalmente, continuem a fazer o seu trabalho para punir aqueles que, de alguma maneira, estão a colocar em causa aquilo que é a nossa casa comum", afirmou o autarca, que avança que o fogo em Vila Cova já entrou no território do concelho vizinho de Mondim de Basto.

Alexandre Favaios salientou que, "apesar de não estarem em causa aldeias", no momento em que prestava declarações aos jornalistas, "os danos são incalculáveis".