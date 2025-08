Temperatura em Alvega chegou a 43,9 ºC este domingo

A região de Vale do Tejo foi onde foram registadas as temperaturas mais altas deste domingo, com Alvega, no concelho de Abrantes, a chegar aos 43,9 º C.

Segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) à Renascença, os outros concelhos onde foi registada uma temperatura máxima foram em Mora (43,6ºC) e em Tomar (com 43,3ºC).

A região no centro do país registou temperaturas dos 42 a 44ºC, mas outras zonas do país ultrapasaram os 40 graus.

"No Alentejo também houve temperaturas a rondar os 42 e 41ºC, como na Amareleja. Em Lisboa, valores de 38 a quase 40 graus. Outra região muito quente foi o Minho e Douro Litoral: Braga chegou aos 40.3 ºC e Guimarães 40 graus", afirma à Renascença o meteorologista Jorge Ponte, do IPMA.

O tempo quente vai continuar, mas com um alivio no sul do território, com aviso vemelho no Norte, como refere o meteorologista Jorge Ponte.

As altas temperaturas vão prolongar-se, pelo menos, até dia 6 de agosto, destacando-se o período entre os dias 3 e 5, com valores de temperatura máxima muito elevados, entre 36 e 40°C na generalidade do território, e entre 41 e 44°C, no interior do Alentejo, vale do Tejo e vale do Douro.

No dia 4, prevê-se uma subida da temperatura na região Norte, com valores da temperatura máxima a ultrapassar 40 °C no interior.

Haverá ainda um fenómeno de noites tropicais, com valores de temperatura mínima a variar entre 20 e 25° C a partir da noite deste domingo.