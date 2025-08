Um em cada quatro fogos no final de julho começaram à noite

Entre quase 900 incêndios registados nos últimos sete dias de julho, mais de 200 deflagraram entre as 22h00 e as 6h00.

O número, da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) à RTP, representa 24% dos fogos dessa semana, entre 25 e 31 de julho, da quinta-feira passada até a última sexta-feira.

Desses incêndios registados durante o período nocturno, quase metade ocorreram em apenas 15 concelhos do país: Almada, Arcos de Valdevez, Baião, Barcelos, Cinfães, Évora, Felgueiras, Lousada, Melgaço, Penafiel, Peso da Régua, Sátão, Vila Nova de Gaia, Vila Verde e Vinhais.

Os números mostram que foi no Norte do país que se registou a maior parte das ignições noturnas.

Em todos os dias da última semana, entre as 2h00 e as 4h00 da madrugada, deflagraram incêndios no concelho de Baião, no distrito do Porto.

O ponto de situação da Proteção Civil deste domingo dá conta de 26 incêndios com início durante o período noturno (entre as 20h00 de sábado e as 7h00 de domingo).



À RTP, o diretor da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, Avelino Lima, confirma um "aumento de competências" entre incendiários.

"Os autores começam a demonstrar bastantes competências para este tipo de crime, que começam a dominar a arte do fogo. E isso leva-nos a riscos acrescidos nas dimensões que os incêndios possam vir a ter", disse.

No ano passado, quase metade dos incêndios foram causados por incendiarismo (42%) com mais de 137 mil hectares de área ardida. O incendiarismo foi responsável por 84% da área ardida com causa conhecida, totalizando 84 mil hectares.

Até este domingo, já arderam quase 37 mil hectares este ano, segundo números no portal do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).