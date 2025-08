Candidaturas ao ensino superior em queda: "É uma viragem que vai ter continuidade"

Termina esta segunda-feira a primeira fase de candidaturas à universidade e politécnicos. De acordo com contas feitas pela Renascença , pelo quarto ano consecutivo será verificada uma quebra do número de candidaturas .

David Justino reconhece que, nos últimos anos, houve “um pequeno aumento” de alunos no pré-escolar e no primeiro ciclo. No entanto, acrescenta, “não compensa as perdas que tivemos na década anterior” e só terão impacto “daqui a 10 anos”.

Até lá, Justino antecipa que a sua principal preocupação é o “excesso de oferta [educativa] para o número de alunos que neste momento estão a entrar no ensino superior”.

“Isto vai ter consequências, nomeadamente sobre a viabilidade de alguns cursos que são oferecidos e que têm um número muito reduzido de matrículas”, alerta.

Corpo de docentes está envelhecido



Com este cenário, David Justino está confiante que não existirão despedimentos entre a classe docente, mas acabará por “ter implicações no número de professores”.

“Depende muito de saber como é que as faculdades vão gerir os seus recursos humanos. Ainda há um corpo de docentes já envelhecido”, lembra, acrescentando que tudo vai depender se o “ritmo de saída dos aposentados no ensino superior, permite ou não alinhar com a diminuição da procura por parte dos alunos”.

David Justino não vê necessidade de medidas específicas para adequar o setor e mostra-se confiante “na capacidade de autorregulação por parte das instituições de ensino superior”.

“Vão ter de fazer essa gestão, porque uma parte significativa do financiamento é determinado pelo número de alunos matriculados, aqueles que concluem, etc. Portanto, se temos menos alunos, o financiamento tende a baixar e estas instituições vão ter que ajustar as suas despesas, nomeadamente com pessoal”.

Já sobre um eventual impacto na economia e uma possível quebra na oferta de profissionais qualificados, David Justino explica que, ao atual ritmo de crescimento da economia, não será um problema.

“Se a economia estivesse a crescer 2 ou 3%. eventualmente a procura sobre pessoal qualificado tenderia a aumentar. Como isso não está a acontecer, essa procura não tem efeitos imediatos, ou seja, as necessidades de quadros ainda podem ser satisfeitas”, refere.

David Justino acrescenta que “há uma parte dos quadros formados nas instituições de ensino superior que estão a optar por procurar emprego fora do país” e outros “que estão claramente a ir para o subemprego”.

“Aquilo que nós precisávamos é que a economia crescesse mais rapidamente para absorver mais recursos humanos e recursos humanos mais qualificados. Enquanto a economia não crescer acima dos 2-3% é difícil que isso aconteça”, remata.