Candidaturas ao Ensino Superior em queda pelo 4.º ano consecutivo

A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior termina esta segunda-feira e o número de candidatos pode ser o mais baixo dos últimos sete anos.

Até à meia-noite de domingo, segundo números da Direção-Geral de Ensino Superior (DGES), candidataram-se 47.796 estudantes, uma diferença de mais de 10 mil candidaturas para o número final de 2024. A um dia do prazo das candidaturas, o concurso do ano passado contava com 56.170 estudantes - uma diferença superior a oito mil estudantes.

Os números ainda não são finais, mas é já quase certo que as candidaturas vão baixar, naquele que será o quarto ano consecutivo de queda: o maior número de candidatos foi registado em 2021, com mais de 64 mil estudantes.

Em 2020, 2021 e 2022, as candidaturas ficaram sempre acima dos 60 mil, mas 2025 caminha para um número perto do que foi registado em 2018 ou 2019, de cerca de 50 mil estudantes.

A quebra pode explicar-se por razões demográficas, mas também por notas mais baixas nos exames nacionais de 1.ª fase ou por razões económicas, com os preços de quartos para estudantes deslocados a ter disparado nos últimos anos.