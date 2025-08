"Chico-espertice". Pirotecnia antecipada em Marinhais revela "falta de cultura de segurança"

A antecipação do lançamento de fogos de artifício durante o fim de semana nas festas de Marinhais, em Salvaterra de Magos, "foi uma chico-espertice”, denuncia na Renascença o vice-presidente da Associação Portuguesa dos Técnicos de Segurança e Proteção Civil (Asprocivil), Jorge Silva.

Depois de anunciada a entrada em vigor do estado de alerta a partir das 00h00 de domingo, por causa do agravamento do risco de incêndio, a comissão de festas decidiu antecipar para as 23h30 de sábado a realização do festival piromusical.

“É um contornar da lei, porque cumpre a lei. Não lança fogo no horário em que passa a estar proibido. Mas o risco existe exatamente igual”, sublinha Jorge Silva.

“Contornar a lei por motivos de chico-espertice é uma falta de cultura de segurança enorme”, acrescenta.

O lançamento do fogo de artifício nas Festas de Marinhais provocou, este sábado, cinco focos de incêndio em zona de mato.