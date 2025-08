“Climatização é um bem absolutamente essencial" num país de "pobreza energética muito acentuada”

O secretário-geral Associação Portuguesa da Indústria de Refrigeração e Ar Condicionado (APIRAC), Nuno Roque, diz que a “climatização é um bem absolutamente essencial, especialmente num país que tem uma pobreza energética muito acentuada” e onde "as pessoas vivem, genericamente, em condições precárias do ponto de vista energético".

"Portugal é um dos países da Europa onde morrem mais pessoas devido ao calor e ao frio e, no entanto, temos o clima mais temperado da Europa" assinala Nuno Roque, em entrevista à Reanascença.

"O ar condicionado penetra apenas 20% do edificado", precisa.

Para Nuno Roque, a razão da pobreza energética deve-se à falta de “rigor térmico” nas construções. Foi apenas a partir de 2006 que começou a existir regulamentação “que impõe regras relativamente ao edificado e às grandes reabilitações do ponto de vista térmico”.

A solução mais “tecnologicamente mais evoluída para responder do ponto de vista da eficiência energética da descarbonização”, na visão de Nuno Roque, é a das bombas de calor. Este dispositivo substitui “equipamentos que são prejudiciais para o ambiente e também prejudiciais do ponto de vista económico” e consegue cumprir com a função de “aquecimento de águas sanitárias” e de “climatização” das casas.

"É verdade que custa dinheiro, mas tudo custa dinheiro", aponta Roque.

A APIRAC defende que "cabe aos governos fazer esolhas" para que "o país e as pessoas" tirem "maior proveito daquilo que tem de ser o contributo para a fatura energética nacional". O secretário-geral relembra também o posicionamento de Portugal "junto da Comissão Europeia e dos Estados Membros" tem de mostrar "capacidade de tornar efetiva a adoção de soluções" que promovam a eficiÊncia energética e a descarborização.