Colisão entre ambulância e camião fere dois bombeiros e enfermeira em Esposende

Dois bombeiros voluntários de Viana do Castelo e uma enfermeira ficaram feridos com gravidade, esta segunda-feira, após a colisão entre uma ambulância e um camião na A28, em Esposende.



A informação foi originalmente avançada pelo jornal O Minho, que indica, igualmente, que a autoestrada esteve cortada no sentido sul-norte devido ao acidente, que aconteceu ao quilómetro 56, em Palmeira de Faro.

A ambulância em que seguiam os operacionais terá "colidido com a traseira de um camião", às 14h52, depois de um serviço de urgência. Fonte da GNR confirmou ao jornal que dois dos feridos estariam encarcerados, mas fonte dos Bombeiros adiantou que as vítimas, no entretanto, já foram desencarceradas.

À Renascença, o comando sub-regional do Cávado da Proteção Civil confirmou que os feridos já foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo.

Para o socorro foram mobilizados 43 operacionais, apoiados por 16 viaturas (12 dos bombeiros e 4 do INEM).

[Notícia atualizada às 17h36 de 4 de agosto de 2025]