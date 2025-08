Combustíveis. Gasolina mais cara e gasóleo mais barato esta semana

O preço dos combustíveis vai ter aumentos e descidas a partir desta segunda-feira. De acordo com o Automóvel Club de Portugal (ACP), o preço do gasóleo vai descer e o preço da gasolina vai subir.

Segundo o ACP, que cita fontes ligadas ao setor, o litro de gasolina aumenta 2,5 cêntimos e o do gasóleo desce meio cêntimo.

O preço médio do gasóleo simples deverá descer para os 1,585 €/l enquanto o da gasolina simples 95 vai fixar-se nos 1,703 €/l.

Estas previsões são feitas com base na assunção da manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo, para mitigar o aumento dos preços, nomeadamente a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e a compensação da receita adicional do IVA.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.