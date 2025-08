"Desporto no Bairro" alia a atividade desportiva aos valores e distribui várias modalidades pelos bairros do Porto

Pelas 16h30 de sexta-feira, o campo de jogos do bairro do Lagarteiro começa a ver chegar os atletas de râguebi, uma modalidade que se estreia este ano no projeto “Desporto no Bairro”. Com gargalhadas e conversas altas, os ânimos estão ao rubro para começar mais um treino, mesmo com o calor característico de uma tarde de agosto.

Sofia é uma das atletas que corre pelo relvado sintético. Com 12 anos, a iniciativa “Desporto no Bairro” deu-lhe a oportunidade de sair à rua e aprender novas modalidades em conjunto com os amigos. “É um desporto muito fixe, tem uma comunidade muito grande, sentes mais a relação com os teus amigos, que é mais forte, torna-se mais segura. Gosto muito, traz-me felicidade também, companhia", partilha

“Aprendi a bater drops, a fazer passos, a placar”, conta à Renascença, enquanto os restantes colegas fazem exercícios de aquecimento com as treinadoras. Para além do râguebi, os mais novos têm a possibilidade de praticar modalidades como breaking, street basket, surf e skate.