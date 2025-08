Explosão numa conduta de gás em Sousel faz cinco feridos

Cinco pessoas sofreram esta segunda-feira ferimentos ligeiros na sequência de uma explosão numa conduta de gás no interior de uma habitação, no concelho de Sousel, distrito de Portalegre, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, tratou-se de uma "explosão de uma conduta de gás" que se encontrava no interior de uma habitação situada no monte da Torrinha, concelho de Sousel.

Os cinco feridos, três mulheres de 51,52 e 55 anos, e dois homens, de 62 e 64 anos, apresentavam "queimaduras de 1.º e 2.º graus", tendo sido transportados para o Hospital de Portalegre, adiantou.

Segundo a mesma fonte, a explosão da conduta "não causou danos estruturais" na habitação, não sendo necessário realojar os seus moradores.

O alerta para o acidente foi dado às 14h48 e para o local foram mobilizados 24 operacionais apoiados por nove veículos, GNR e viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).