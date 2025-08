Filha doa fígado à mãe em primeiro transplante totalmente robótico em Portugal

Uma filha de 38 anos doou parte do fígado à mãe, de 65, no primeiro transplante hepático de dador vivo totalmente robótico realizado em Portugal, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, anunciou esta segunda-feira a ULS São José.

No transplante de fígado, realizado há um mês no Centro Hepatobiliopancreático e da Transplantação da Unidade Local de Saúde (ULS) São José, foram utilizados dois robôs cirúrgicos em simultâneo, adianta a instituição.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Enquanto uma equipa utilizava um robô para extrair parte do fígado da dadora, operando através de pequenos orifícios, outra equipa utilizou um segundo robô para extrair o fígado da mãe, colocando depois por esta via o órgão parcial doado", relata em comunicado.

Segundo a ULS São José, a dadora e a recetora, que sofria de doença hepática crónica, com doença oncológica, "recuperaram sem problemas".