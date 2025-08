Governo prepara linha de apoio às empresas do turismo afetadas por incêndios

O Governo está a ultimar uma linha de apoio às empresas do setor do Turismo afetadas pelos incêndios, avança, à Renascença, o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Luís Pedro Martins fala em linhas de apoios com expetativa de que esses instrumentos financeiros possam chegar a 90% a fundo perdido e que deverão ser anunciados a qualquer momento pelo Executivo liderado por Luís Montenegro.



"Estão a ser preparadas linhas de apoio que podem permitir ter financiamento a fundo perdido de valores bastantes significativos e a possibilidade de algumas centenas de milhares de euros por projeto", indica.

O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal diz que a situação dos incêndios em Portugal - que se agravou substancialmente nas últimas duas semanas - estão a ter como consequência o cancelamento de reservas.

Para lá dos efeitos diretos dos fogos, como no caso dos Passadiços do Paiva, afetados pelas chamas em Arouca, Luís Pedro Martins sublinha que os incêndios têm vários efeitos indiretos no setor.



"A atividade das empresas de animação turística nestes territórios parou. E, depois, obviamente a restauração e a hotelaria também sofrem", explica.

Portugal continental entrou este domingo em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio nos próximos dias, anunciou no sábado a ministra da Administração Interna. O alerta vigora até quinta-feira.

Os cinco distritos mais a norte de Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso vermelho, o máximo, devido à persistência de valores extremamente elevadas da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



[Atualizado às 13h50 com esclarecimento dos apoios esperados]