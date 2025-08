Homem morreu na praia do Titan em Matosinhos

Um homem com cerca de 60 anos morreu esta segunda-feira na praia do Titan, em Matosinhos, após ter sido encontrado por um casal de banhistas inanimado no mar, informou à Lusa a Capitania do Porto do Douro.

Segundo o comandante Rui Silva Lampreia, o casal de banhistas, que encontrou o homem inanimado "de barriga para baixo no mar", tentou, juntamente com os nadadores salvadores da praia, manobras de reanimação, mas a vítima já estaria em paragem cardiorrespiratória.

O alerta foi dado às 12h45 e foi acionada para aquela praia a Polícia Marítima, a PSP e o INEM, que declarou o óbito no local.