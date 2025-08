Incêndio em Celorico e Vila Real já mobiliza mais de 400 operacionais

O incêndio que lavra em Vila Real e Celorico de Basto tem duas frentes ativas e uma dominada, mobiliza 402 operacionais e sete meios aéreos e, durante a manhã, levou ao confinamento da população de duas aldeias.

"Tivemos algumas aldeias durante a manhã em que teve que haver confinamento das populações, Ermelo e Pardelhas, neste momento sem perigo e sem impacto que tenha resultado para as populações", afirmou Miguel David, comandante das operações de socorro (COS).

O responsável, que falava aos jornalistas pelas 13h00, disse que no combate ao fogo que deflagrou no sábado à noite, em Sirarelhos, estão sete meios aéreos, três máquinas de rasto e 402 operacionais com 131 veículos.

"É um incêndio que se desenvolve em área de montanha, com vento e bastantes projeções e que às vezes o sentido de progressão evolui para área onde existem aldeamentos ou aldeias, o que nos obriga a fazer reposicionamento de meios", explicou Miguel David, que é também comandando sub-regional de Viseu e Lafões.

Afirmando que se está a avaliar um reforço de meios terrestres, o responsável referiu que os "principais desafios são a orografia do terreno e as condições meteorológicas que se fazem sentir, com temperaturas elevadas, com ventos e rotação bastante frequentes, o que dificulta o trabalho de todos os operacionais neste terreno".

"Espero que a tarde nos permita aplicar o nossos plano estratégico de ação", apontou.

No terreno estão ainda a trabalhar duas máquinas de rasto neste setor mais ativo (Mondim de Basto), com a tentativa de fazer acessos para progressão de veículos dos bombeiros, estando uma outra no alto da serra a fazer cortes.

O comandante fez questão de deixar um apelo às comunidades para que evitem comportamentos de risco.

[Notícia atualizada às 15h38 de 4 de agosto de 2025 para corrigir a indicação de que se trata de Celorico de Basto e não de Mondim de Basto]