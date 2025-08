Incêndios: Dominado fogo de Celorico de Basto que alastrou a Amarante

O incêndio que deflagrou no sábado à noite em Celorico de Basto, distrito de Braga, e progrediu para Amarante, distrito do Porto, foi dado como dominado ao final da tarde desta segunda-feira, adiantou fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa indicou à Lusa que o fogo que teve início no sábado em Arnóia, concelho de Celorico de Basto, está dominado, mantendo-se no local, pelas 21h30, 193 operacionais, apoiados por 70 viaturas.

A mesma fonte da Proteção Civil destacou ainda que estão ativos três incêndios no mesmo concelho do distrito de Braga.

Em Ribas, estão no local 60 operacionais, apoiados por 18 viaturas, enquanto duas ocorrências na freguesia de Caçarilhe e Infesta estão empenhados 69 operacionais e 21 viaturas.

Num balanço hoje à tarde, Bruno Borges, adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), tinha apontado para oito novas ignições na sub-região do Tâmega e Sousa, entre as 17h30 e as 18h00, com maior incidência em Celorico de Basto.

A Proteção Civil registou desde a meia-noite e até às 17h00 de hoje 77 incêndios florestais e agrícolas, envolvendo 1.697 operacionais, 440 meios terrestres e 90 missões com meios aéreos, principalmente na região norte.