Incêndios. Quatro monumentos culturais encerrados no Norte

Quatro monumentos culturais e sítios arqueológicos do Norte do país estão encerrados entre esta segunda-feira e quinta-feira devido ao estado de alerta para elevado risco de incêndio, anunciou o instituto público Património Cultural.

Os espaços encerrados da tutela do Património Cultural são a Área Arqueológica do Freixo (Marco de Canaveses, no distrito do Porto), a Citânia de S. Luzia (Viana do Castelo), o Mosteiro de Tibães (Braga) e o Santuário de Panóias (Vila Real), elenca aquele organismo do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto numa publicação nas redes sociais.

Na mensagem, o instituto público justifica que os encerramentos previstos até quinta-feira surgem "face ao agravamento das condições meteorológicas e ao risco muito elevado de incêndios rurais em grande parte do país".

O Governo determinou no sábado uma "Situação de Alerta" para todo o território do continente entre as 00h00 de domingo e as 23h59 de quinta-feira, que envolve um conjunto de medidas excecionais de proteção e prevenção.

No sábado, na sequência deste alerta, também a Câmara Municipal de Sintra decidiu encerrar vários parques e monumentos do concelho, nomeadamente o Parque e Palácio Nacional da Pena, o Convento dos Capuchos, o Parque e o Palácio de Monserrate, o Castelo dos Mouros e a Quinta da Regaleira.

A proibição da autarquia da Área Metropolitana de Lisboa inclui o acesso, circulação e permanência em espaço florestal, ficando abertos o Palácio Nacional de Sintra e o Palácio Nacional de Queluz.