Julho de 2025 foi o 9.º Julho mais quente desde 1931

O mês passado foi o 9.º julho mais quente desde 1931. A informação foi confirmada, esta segunda-feira, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, num curto resumo do Boletim Climatológico do mês de julho de 2025 para Portugal Continental.

Segundo o IPMA, o mês de julho passado classificou-se como "muito quente e muito seco".

"Foi o 9.º julho mais quente desde 1931, com uma média da temperatura do ar de 23.6ºC, + 1.0°C acima do valor normal (1991-2020)", é dito, em comunicado.

Os valores médios de temperaturas máxima e mínima também "foram superiores ao normal". Este foi, igualmente, o 7.º julho "mais seco desde 2000", com um total de precipitação de 3.3 mm, "correspondendo a 33% do valor normal 1991-2020".

Os dados foram publicados esta segunda-feira de forma preliminar, com o IPMA a indicar que um documento completo com mais dados será "publicado em breve".