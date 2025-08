Manuais escolares. Mais de 60% dos livros do 5.º ao 12.º ano vão poder ser reutilizados

Mais de 60% dos manuais escolares usados pelos alunos do 2.º ciclo ao secundário no ano passado vão poder ser reutilizados, segundo dados do Ministério da Educação, que dispensou o 1.º ciclo da devolução dos livros.

"De acordo com dados do Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE), 66,76% dos manuais escolares estão elegíveis para reutilização", refere o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) numa resposta à agência Lusa.

Os dados referem-se apenas aos livros do 5.º ao 12.º anos de escolaridade, uma vez que a tutela decidiu dispensar os alunos até ao 4.º ano da devolução no âmbito do programa de gratuitidade dos manuais escolares.

No início do próximo ano letivo, os alunos do 1.º ciclo vão receber, por isso, manuais escolares novos gratuitos, cujos vales para aquisição começaram a ser emitidos há uma semana.

"O MECI acredita que a possibilidade de manusear, escrever, sublinhar, anotar e usar livremente os manuais contribui para o processo de aprendizagem dos alunos, sendo um direito que deve ser preservado", refere a tutela para justificar a exclusão dos alunos mais novos do programa de reutilização.

No dia 28 de julho, começaram a ser também emitidos os vales para a aquisição de novos manuais escolares para os alunos das escolas públicas que vão começar o 9.º ano em setembro e hoje começam a ser emitidos os "vouchers" para os alunos do 5.º ao 8.º ano de escolaridade.

Estes vales vão sendo disponibilizados gradualmente na plataforma MEGA (www.manuaisescolares.pt), à medida que as turmas são constituídas e que a informação é disponibilizada pelas escolas.

A plataforma MEGA indica se os alunos vão receber vales para livros novos, que podem ser levantados nas livrarias aderentes, ou se serão atribuídos livros usados, levantados na própria escola.

A partir da próxima semana, serão disponibilizados os vales para os alunos do ensino secundário e outras ofertas formativas.